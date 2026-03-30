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Independiente del Valle

Newcastle ficha a joya ecuatoriana, Johan Martínez, y ahora Independiente del Valle ganaría millonaria cifra

Johan Martínez se jugador de Newcastle cuando cumpla los 18 años de edad. El club ecuatoriano se lleva una importante comisión por esa transferencia.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Newcastle ficha a Johan Martínez y ahora IDV gana estos millones
© IDV/ Edit BVNewcastle ficha a Johan Martínez y ahora IDV gana estos millones

Este lunes 30 de marzo de 2026 se reveló que Newcastle llegó a un acuerdo con Independiente del Valle y fichará a la nueva joya ecuatoriana, Johan Martínez. El joven jugador llegará a la Premier League cuando cumpla los 18 años y es otra gran venta del club ‘Rayado’.

Fabrizio Romano informó que ya hay un acuerdo verbal entre Newcastle e Independiente del Valle para ejecutar la compra de Johan Martínez. Ambos clubes estarían firmando los contratos en esta semana y todo quedaría sellado para la llegada de Martínez a la Premier League.

Según la información de varios medios europeos, el fichaje de Johan Martínez iría entre los 5 y 15 millones de euros. El extremo ecuatoriano representa otra venta millonaria para el club, que en los últimos años en Ecuador viene marcando una importante tendencia.

IDV nuevamente vende a un jugador que ni ha sumado minutos en la LigaPro, como ya pasó con Deinner Ordóñez, los hermanos Quintero o Justin Lerma, que ahora ya juega en primera, pero cuando fue fichado por el Dortmund ni sumaba minutos en cancha.

Newcastle fichó a Johan Martínez. (Foto: Captura de pantalla)

Newcastle fichó a Johan Martínez. (Foto: Captura de pantalla)

Independiente del Valle ha vendido en los últimos años cerca de 100 millones de dólares entre fichajes directos, y aquellos jugadores de los cuales se guardó un porcentaje y luego fueron transferidos por millones. Además, IDV también gana dinero por el denominado “fondo de solidaridad”.

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¿Cuándo llegará Johan Martínez a Europa?

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Al igual que en otras grandes transferencias de “juveniles”, Johan Martínez llegará a Europa cuando cumpla los 18 años, por lo cual, su vinculación a Newcastle se daría ya en 2027. El futbolista tricolor nació en 2009 y se perfila para ser un nuevo ecuatoriano en la Premier League.

Así juega Johan Martínez

Rápidamente en redes sociales se viralizaron videos de cómo juega Johan Martínez:

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En síntesis:

  • Newcastle alcanzó un acuerdo verbal con Independiente del Valle para fichar al joven Johan Martínez.
  • El traspaso de Johan Martínez se estima entre 5 y 15 millones de euros.
  • El extremo ecuatoriano se unirá oficialmente al club inglés en 2027 al cumplir 18 años.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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