Este lunes 30 de marzo de 2026 se reveló que Newcastle llegó a un acuerdo con Independiente del Valle y fichará a la nueva joya ecuatoriana, Johan Martínez. El joven jugador llegará a la Premier League cuando cumpla los 18 años y es otra gran venta del club ‘Rayado’.

Fabrizio Romano informó que ya hay un acuerdo verbal entre Newcastle e Independiente del Valle para ejecutar la compra de Johan Martínez. Ambos clubes estarían firmando los contratos en esta semana y todo quedaría sellado para la llegada de Martínez a la Premier League.

Según la información de varios medios europeos, el fichaje de Johan Martínez iría entre los 5 y 15 millones de euros. El extremo ecuatoriano representa otra venta millonaria para el club, que en los últimos años en Ecuador viene marcando una importante tendencia.

IDV nuevamente vende a un jugador que ni ha sumado minutos en la LigaPro, como ya pasó con Deinner Ordóñez, los hermanos Quintero o Justin Lerma, que ahora ya juega en primera, pero cuando fue fichado por el Dortmund ni sumaba minutos en cancha.

Newcastle fichó a Johan Martínez. (Foto: Captura de pantalla)

Independiente del Valle ha vendido en los últimos años cerca de 100 millones de dólares entre fichajes directos, y aquellos jugadores de los cuales se guardó un porcentaje y luego fueron transferidos por millones. Además, IDV también gana dinero por el denominado “fondo de solidaridad”.

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¿Cuándo llegará Johan Martínez a Europa?

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Al igual que en otras grandes transferencias de “juveniles”, Johan Martínez llegará a Europa cuando cumpla los 18 años, por lo cual, su vinculación a Newcastle se daría ya en 2027. El futbolista tricolor nació en 2009 y se perfila para ser un nuevo ecuatoriano en la Premier League.

Así juega Johan Martínez

Rápidamente en redes sociales se viralizaron videos de cómo juega Johan Martínez:

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En síntesis: