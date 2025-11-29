Independiente del Valle tuvo la gran oportunidad de ser campeón ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado y sacarse la “espina” de los últimos años. Sin embargo, terminó perdiendo el partido en el último minuto con un gol de Alzugaray.

Esta dura derrota provocó que el mismo Javier Rabanal, DT de IDV, saliera a cuestionar a sus jugadores en la rueda de prensa: “No perdimos el encuentro por falta de ambición, lo perdimos porque dimos la espalda en un córner, como si tuviésemos 12 años“, comentó el DT en rueda de prensa.

Pero el enojo de Rabanal no solo quedó en este cuestionamiento, sino que también reclamo a sus jugadores que han dejado ser lo que eran en el comienzo del campeonato: “No estamos siendo lo que éramos, comentemos errores infantiles, nos hicieron un gol por dar la espalda en un córner“, enfatizó el entrenador.

Este enojo de Javier Rabanal también llega en una semana en la que se reveló que su futuro estaría lejos de IDV, aunque llevó al equipo a casi ser campeón del fútbol ecuatoriano y estuvo en semifinales de la Copa Sudamericana, parece que esto no alcanzó.

Ahora Independiente del Valle, en el mejor de los casos, tendría que esperar una caída de LDU en la siguiente jornada y vencer a Libertad para ser campeón. Pero si Liga de Quito gana, nuevamente tendrá la oportunidad de hacerlo ante LDU, en el partido diferido, pero en su estadio.

Los números de Javier Rabanal en esta temporada

En toda la temporada, Javier Rabanal ha dirigido un total de 52 partidos entre todas las competencias. Sumando 29 victorias, 15 empates y también 8 derrotas. Está muy cerca de darle a IDV, el segundo campeonato local de toda su historia, tras el obtenido en 2021.

El contrato de Javier Rabanal en IDV

Rabanal tendría contrato con Independiente del Valle por esta temporada. Se espera que el club y el DT aclaren su futuro en las próximas semanas, para saber si sigue en el equipo ‘Rayado’ o busca un nuevo equipo para seguir su carrera en Ecuador o en el extranjero.

