Independiente del Valle

Revelan detalles del entrenador de Independiente del Valle para el 2026 ¿y Javier Rabanal?

Independiente del Valle no tiene confirmado su cuerpo técnico para el 2026 y hay sorpresas en el futuro de Javier Rabanal.

Por Gustavo Dávila

Revelan quién sería el entrenador de Independiente del Valle para el 2026 Foto: Getty

Agarró el club a inicios de año con algo de dudas por su experiencia y algunos resultados adversos, sin embargo Javier Rabanal tiene a Independiente del Valle a una fecha de ser campeón. El DT español no define su futuro y ya hay novedades al respecto.

Con el campeonato casi asegurado sumado a unas semifinales de Copa Sudamericana y Copa Ecuador, uno pensaría que ambas partes llegarían a un acuerdo rápido para continuidad, pero esto por ahora no es así.

Según detalló la periodista Johanna Calderón, Javier Rabanal tiene apenas un 50% de posibilidades de quedarse en Independiente del Valle. Más de uno interpretó que esto podría significar la salida del DT.

No se sabe si las dudas que hay de la continuidad vienen desde la directiva o si hay desacuerdos en lo deportivo o económico. Ambas partes seguirán negociando luego del final de temporada.

Esta es la primera temporada de Javier Rabanal como DT principal en un equipo de primera. En el 2024 estuvo en Independiente Juniors y antes como asistente técnico en Europa.

Los otros jugadores que dejarían Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares, así mismo Jordy Alcívar tendría opciones en Brasil y Spinelli en Argentina.

Nombres clave: Las posibles salidas de Independiente del Valle para el 2026

Javier Rabanal – Independiente del Valle

En resumen

  • El DT Javier Rabanal tiene solo un 50% de posibilidades de quedarse en Independiente del Valle.
  • Javier Rabanal tiene a Independiente del Valle a una fecha de ser campeón.
  • La primera temporada de Javier Rabanal como DT principal fue en el 2025.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
