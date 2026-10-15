John Yeboah recibió ofertas de varios países y definió su equipo para el 2027

John Yeboah es uno de los destacados del Venezia y la Selección de Ecuador y tras varias ofertas decidió dónde jugar en el 2027.

John Yeboah Zamora lleva dos años destacándose con su club y también en la Selección de Ecuador. Su rendimiento despertó el interés de varios equipos del exterior, y finalmente se conoció dónde continuará su carrera de cara a la temporada 2027.

El Venezia confirmó la renovación del mundialista ecuatoriano hasta 2030. La ampliación del contrato también vendría acompañada de una mejora salarial que superaría los 2 millones de dólares al año según reportes de medios.

La decisión del club sorprende porque Yeboah habría despertado el interés de equipos de la Premier League y de otras instituciones de primera división europea. Sin embargo, el Venezia decidió rechazar las propuestas y asegurar la continuidad del atacante, apostando por mantener la base de su proyecto deportivo.

Con el nuevo contrato, el club italiano tendría cotizado al ecuatoriano en una cifra cercana a los 10 millones de euros. Su salida así no estaría descartada pero el Venezia tendrá mayor capacidad de negociación con un contrato largo.

Yeboah acumula 14 goles en poco más de 40 partidos con el Venezia y fue una de las figuras en el camino del equipo para conseguir el ascenso desde la Serie B. Ahora, con su futuro asegurado hasta 2030, el extremo buscará mantener su nivel en Italia y seguir siendo una alternativa para la Selección de Ecuador.

Los clubes que buscaron a John Yeboah

John Yeboah estuvo sondeado por Juventus, Inter de Milán, FC Oporto, Fulham entre otros, sin embargo se quedará en el Venezia, quiénes arrancaron complicados el semestre.

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