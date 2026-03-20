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Jugador de Emelec podría dar el salto a Europa ¿titular de Vicente Sánchez?

Emelec tiene un jugador que podría dar el salto al exterior luego de la victoria contra Independiente del Valle ¿lo deja ir Vicente Sánchez?

Por Gustavo Dávila

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Jugador de Emelec podría dar el salto a Europa ¿titular de Vicente Sánchez? Foto: IMAGO
Jugador de Emelec podría dar el salto a Europa ¿titular de Vicente Sánchez? Foto: IMAGO

Emelec completó la fecha 5 de la LigaPro con una victoria, con algo de sorpresa, ante Independiente del Valle y ahora podrían tener otra novedad. Uno de los futbolistas del equipo azul podría dar el salto al exterior.

Luis Fragozo tendría opciones de irse a Europa a mitad de temporada según medios locales. Son clubes de Bélgica los que quieren al juvenil para la próxima campaña europea.

En Sudamérica también hay interesados, clubes de Brasil y Colombia lo sondean. A sus 15 años sigue sumando minutos en el primer equipo además de ser llamado como sparring para la Selección de Ecuador.

El año pasado jugó 13 partidos y dio una asistencia, así mismo ha sido parte de la Selección de Ecuador juvenil y también considerado para microciclos de la selección mayor.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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En resumen

  • Luis Fragozo, de 15 años, posee opciones de ser transferido a Bélgica a mitad de temporada.
  • Emelec venció a Independiente del Valle durante la quinta fecha de la LigaPro.
  • El juvenil Luis Fragozo registró 13 partidos y una asistencia durante la temporada pasada.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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