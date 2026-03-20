Jugador de Emelec podría dar el salto a Europa ¿titular de Vicente Sánchez?

Emelec completó la fecha 5 de la LigaPro con una victoria, con algo de sorpresa, ante Independiente del Valle y ahora podrían tener otra novedad. Uno de los futbolistas del equipo azul podría dar el salto al exterior.

Luis Fragozo tendría opciones de irse a Europa a mitad de temporada según medios locales. Son clubes de Bélgica los que quieren al juvenil para la próxima campaña europea.

En Sudamérica también hay interesados, clubes de Brasil y Colombia lo sondean. A sus 15 años sigue sumando minutos en el primer equipo además de ser llamado como sparring para la Selección de Ecuador.

El año pasado jugó 13 partidos y dio una asistencia, así mismo ha sido parte de la Selección de Ecuador juvenil y también considerado para microciclos de la selección mayor.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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