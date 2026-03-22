Jugador del Manchester City se burló de Piero Hincapié tras ganar la final

Piero Hincapié fue uno de los nombres señalados por los hinchas del Arsenal luego de perder la final de la Carabao contra el Manchester City y ahora uno de los jugadores de los campeones lanzó declaraciones ironizando sobre el ecuatoriano.

En declaraciones post partido, Antoine Semenyo habló sobre su rendimiento en la final y declaró que le gusta jugar más de extremo por derecha, dónde es más cómodo su labor y puede desarrollarsu juego. “Lo tuve a Piero Hinncapié corriendo un poco”, agregó entre risas.

El comentario generó risas entre los panelistas del Sky Sports UK y la leyenda del Arsenal Ian Wright amplió. “Hermano lo tuviste arrinconado”, a lo que también suscribieron Micha Richards.

Antoine Semenyo fue una de las figuras del gigante inglés en la final que ganaron 0-2 contra el Arsenal. Ambos goles llegaron desde esa banda y a Hincapié se lo vio superado, producto en gran medida por su cartulina amarilla.

Piero Hincapié aún puede completar la temporada ganando la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League, en los tres torneos sigue en carrera y es uno de los favoritos.

El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié llegaría a cobrar más de 7 millones cuando se haga efectiva su compra. El defensa y ex Independiente del Valle, pasará a ser uno de los mejores pagados del club de Londres. Es el primer ecuatoriano en jugar con Arsenal.

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ver también La contundente decisión del Arsenal con Piero Hincapié tras perder contra el Manchester City

Piero Hincapié vs. Semenyo. Foto: Getty.

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En resumen

Antoine Semenyo ironizó sobre su duelo contra Piero Hincapié tras ganar la final 0-2 .

ironizó sobre su duelo contra tras ganar la final . El futbolista del Manchester City declaró en Sky Sports UK que hizo correr al ecuatoriano.

declaró en que hizo correr al ecuatoriano. Piero Hincapié se mantiene en competencia por la Premier League, FA Cup y Champions League.

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