Kendry Páez mete un cambio de look a poco de jugar contra Costa de Marfil y la hinchada se enoja

Kendry Páez metió un nuevo estilo a poco de que Ecuador debute en el Mundial 2026 y no le gustó a la hinchada.

Kendry Páez viene siendo el jugador más observado en la Selección de Ecuador, los hinchas cuestionan su llamado y su nivel. No obstante, la ‘Joya’ escapa a las críticas y ahora en los entrenamientos metió un nuevo estilo que molestó a los aficionados.

Páez, al igual que otros jugadores como Moisés Caicedo y Enner Valencia, decidió pintarse el cabello. El 10 de la Selección de Ecuador luce un nuevo estilo muy similar al de los otros dos referentes. A muchos hinchas no les gustó este cambio en el jugador.

“La fase de grupos está mas que cantada muchachos, nos va ganar hasta Curazao“. “No sé, ojalá y me equivoque pero no los veo concentrados, ese tipo de decisiones siempre es muestra de inseguridad“. “Me cabrean estas (…), dedíquense a jugar y después píntense de fucsia si quieren”, comentaron algunos hinchas.

Kendry no ha tenido el semestre esperado, puesto que, salió de Europa en medio de cuestionamientos y fue prestado a River Plate. El ecuatoriano se quedó lejos de ganarse un lugar en Argentina, e incluso con Coudet se quedaba fuera de las convocatorias.

Kendry Páez se suma a la moda de look de pelo claro en Ecuador…la "Ecomoda"…si gana Ecuador …será que muchos fans siguen la onda, o prefieren hacerlo si es que pasan a siguiente fase… pic.twitter.com/43Yf0yXoc2 — 𝒟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝒜𝑟𝑐𝑜𝑠 𝒮𝑎𝑎𝑣𝑒𝑑𝑟𝑎 (@DiegoArcos14) June 13, 2026

No se espera que Kendry Páez sea titular ante Costa de Marfil e incluso su importancia como primera variante es cuestionada. Al día de hoy, lo más probable es que no sume muchos minutos en este debut contra el equipo africano.

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Kendry Páez se recuperó bien de su lesión

Kendry Páez se ha recuperado bien de la última molestia que sufrió ante Guatemala. El futbolista entrena con normalidad y no será baja en este primer encuentro. La Selección de Ecuador cuenta con los 26 jugadores de ‘La Tri’ para esta Copa.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil contra Ecuador?

El partido entre Costa de Marfil y la Selección de Ecuador por el Mundial 2026 comenzará desde las 18H00 (EC) de este domingo, 14 de junio de 2026. El encuentro también se podrá ver por:

DGO y DSports

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Los comentarios contra Kendry Páez y su estilo

Estos fueron algunos de los comentarios contra Kendry Páez, después de que se revelara su nuevo estilo:

Los comentarios contra Kendry Páez. (Captura de pantalla)

Encuesta¿Se equivocan los jugadores con este cambio de estilo? ¿Se equivocan los jugadores con este cambio de estilo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Kendry Páez cambió su estilo de cabello y entrena con normalidad en la Selección.

cambió su estilo de cabello y entrena con normalidad en la Selección. El futbolista ecuatoriano se recuperó satisfactoriamente de su última molestia sufrida ante Guatemala .

. El partido entre Ecuador y Costa de Marfil se disputará este domingo 14 de junio.