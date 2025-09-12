Es tendencia:
Kike Saverio

Kike Saverio deja Europa y tiene nuevo club en Sudamérica

El volante ecuatoriano Kike Saverio finalmente dejará Europa tras varios años en clubes menores y aceptó venir a Sudamérica.

Por Gustavo Dávila

El volante ecuatoriano Kike Saverio dejaría de buscar suerte en el fútbol de Europa y tendría todo listo para jugar en Sudamérica. El ‘tricolor’ vendrá a jugar al fútbol brasileño.

Según Mercado Fútbol, Kike Saverio es nuevo jugador del Vitoria de Brasil. Saverio intentará ayudar a su nuevo club alejarse de los puestos de descenso del Brasileirao.

El cambio de equipo de Kike Saverio genera algo de sorpresa ya que el ex FC Barcelona tenía continuidad en el Aris Salónica de Grecia. Finalmente no fue renovado e intentará suerte en nuestro continente.

En LigaPro también lo intentaron convencer con sondeos de Barcelona, Emelec y Liga de Quito. Kike Saverio aún no ha jugado en el fútbol ecuatoriano pese a su irregularidad europea.

Los números de Kike Saverio en esta temporada

Kike Saverio en esta temporada en Grecia jugó un total de 27 partidos. El tricolor marcó 2 goles y también dio 2 asistencias en este curso. El futbolista ecuatoriano sumó un total de 1.400 minutos y fue uno de sus años más regulares en su carrera en Europa.

Gustavo Dávila
