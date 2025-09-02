Kike Saverio rechazó a Barcelona y Emelec y se iría a un histórico de Europa

Kike Saverio es otro de los ecuatorianos que estaba pendiente su futuro. El volante recibió ofertas de Barcelona y Emelec pero descartó jugar en el país y seguirá en Europa.

Medios locales señalan que el Legia de Varsovia de Polonia negocia la llegada de Kike Saverio. El ‘tricolor’ tuvo un paso por el Aris Salónica de Grecia donde jugó más de 20 partidos.

Esta sería la tercera experiencia internacional de Saverio tras haber estado en varios equipos de España y luego pasar al fútbol de Grecia, para ahora pasar al fútbol de Polonia.

A sus 26 años aún no sabe lo que es jugar en el fútbol ecuatoriano ya que está en España desde que era juvenil. En la Selección de Ecuador tuvo varios llamados a la categoría sub 20.

En Grecia jugó más de 50 partidos en dos temporadas, siendo el segundo equipo donde tuvo rodaje tras haber estado en las inferiores del Barca jugando cerca de 40 partidos.

Kike Saverio – FC Barcelona. Foto: FC Barcelona

Los números de Kike Saverio en esta temporada

Kike Saverio en esta temporada en Grecia jugó un total de 27 partidos. El tricolor marcó 2 goles y también dio 2 asistencias en este curso. El futbolista ecuatoriano sumó un total de 1.400 minutos y fue uno de sus años más regulares en su carrera en Europa.

