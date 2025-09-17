¿No era mejor Emelec o Barcelona SC? Kike Saverio jugará en Brasil y este sería su sueldo

Kike Saverio fue presentado como nuevo jugador del Vitória en Brasil. El jugador ecuatoriano sonó para llegar a varios clubes como Emelec y Barcelona SC en este mercado. Sin embargo, el joven futbolista eligió apostar por mostrar su nivel en Brasil donde ganaría este salario.

Como jugador del Vitória, Saverio estaría ganando un salario mensual de entre 2.000 dólares y 5.000 dólares. Aunque el equipo juega en el Brasileirao, la primera división, su realidad no da para pagar grandes sueldos y la actualidad del jugador tampoco estaba para esas cifras.

Los últimos años de Kike Saverio han sido muy irregulares, ya que el jugador ecuatoriano no se ha podido asentar en ningún equipo. El futbolista que estuvo en las canteras del FC Barcelona, tampoco pudo demostrar el nivel que se esperaba de él.

El último club de Kike Saverio fue el Aris Salónica de Grecia. El ecuatoriano vivirá su primera experiencia fuera de Europa. El futbolista tricolor estuvo casi toda su carrera en España, jugando en equipos de segunda y hasta tercera división. Ahora mismo ya tiene 26 años.

Así fue presentado Saverio en el Vitória. (Foto: @ECVitoria)

Kike Saverio también es un fichaje ilusionante para que el Vitória pueda escapar de los últimos lugares del descenso en el Brasileirao. Ahora mismo, el equipo del jugador ecuatoriano se encuentra en la posición 17 a 1 solo punto de salir del descenso.

Los números de Kike Saverio en su última temporada

En la última temporada, Saverio sumó participación en 27 partidos en Grecia. El ecuatoriano estuvo en cancha 1.444 minutos, marcó 2 goles y dio 2 asistencias. Actualmente su valor de mercado es de 450.000 dólares. Nunca pudo ser convocado a la selección mayor de Ecuador.