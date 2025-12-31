La fortuna que ganará Joel Ordóñez en el Liverpool ¿más que Salah?

Las negociaciones se han intensificado y Joel Ordóñez está cerca de ser nuevo jugador del Liverpool para el siguiente mercado de pases de Europa. El gigante de Inglaterra le pagará una fortuna en salario.

Joel Ordóñez pasaría a ganar cerca de 4 millones de dólares al año, esto representa casi el triple de lo que cobra en el Club Brujas. Claro que está lejos de las fortunas que cobran otros cracks como Mohamed Salaha o Alexis MacAllister.

Esto lo pone por debajo de Piero Hincapié y claro, Moisés Caicedo con sus respectivos contratos en el Arsenal y Chelsea, pero es más de lo que cobraba en su momento Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento en el Brighton.

Joel Ordóñez está cerca del Liverpool salvo que el Inter de Milán retire su oferta por el seleccionado ecuatoriano de 21 años. El Chelsea lo quiso pero no llegó a las cifras del club belga.

El central, uno de los convocados fijos de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026, tiene un costo de mercado cercano a los 40 millones de euros, lo que lo haría top 5 de los más caros ecuatorianos en la historia.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

Joel Ordóñez en todo lo que va de temporada ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano solo ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Lleva en cancha poco más de 1.700 minutos, siendo muy regular después de terminar la novela de su transferencia fallada a Francia.

Joel Ordóñez – Selección Ecuador.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Tras una gran temporada en todo el 2025, Joel Ordóñez mantiene un valor de mercado de 28 millones de euros. Su transferencia en enero podría superar los 40 millones, mientras que si esta se hace después del Mundial de 2026, la cuota de transferencia sería superior.

