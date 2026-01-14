Es tendencia:
logotipo del encabezado
Renato Ibarra

La insólita condición que puso Renato Ibarra para llegar a Mushuc Runa

Renato Ibarra tenía todo arreglado con Mushuc Runa, sin embargo puso insólita condición que tiró abajo el fichaje.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
La insólita condición que puso Renato Ibarra para llegar a Mushuc Runa Foto: Getty
La insólita condición que puso Renato Ibarra para llegar a Mushuc Runa Foto: Getty

Parecía que Renato Ibarra tenía todo listo para ser parte de Mushuc Runa para el 2026, sin embargo la negociación se cayó a última hora. Desde Ambato revelan la insólita condición que puso el ‘tricolor’.

Según contó Luis Alfonso Chango, luego de haber llegado a un acuerdo, Renato Ibarra puso como condición que Mushuc Runa le pague sus impuestos. El presidente señaló que esto descartó la contratación de Ibarra al instante.

Renato Ibarra tendrá que volver a buscar equipo para el 2026 a poco más de un mes para que arranque el torneo ecuatoriano nuevamente. Dejó Independiente del Valle pese a la gran cantidad de partidos que disputó este año.

Se conoce que Ibarra era de los mejores pagados de Independiente del Valle y ahora tendrá que ajustarse a otro equipo. En el exterior sonó para Universitario y la Expansión MX.

Su hermano Romario Ibarra ya encontró equipo y es nuevo refuerzo del Deportivo Cuenca. Los azuayos podrían hacer como IDV 2024 y juntar a los hermanos.

El salario de Renato Ibarra en Independiente del Valle

Renato Ibarra cobra cerca de los 30 mil dólares mensuales y habrá que ver si Independiente del Valle le ofrece un aumento.

Publicidad
El Chelsea lo saca de Francia y Kendry Páez tiene nuevo equipo

ver también

El Chelsea lo saca de Francia y Kendry Páez tiene nuevo equipo

Renato Ibarra – IDV

Renato Ibarra – IDV

Los equipos en los que ha jugado Renato Ibarra

Renato Ibarra ha jugado en el Vitesse de Holanda, América y Atlas de México, Liga de Quito e Independiente del Valle en la LigaPro.

En resumen

  • El fichaje de Renato Ibarra por Mushuc Runa se canceló por una condición sobre el pago de impuestos.
  • El presidente Luis Alfonso Chango descartó la contratación tras el pedido económico del futbolista ecuatoriano.
  • Renato Ibarra dejó Independiente del Valle tras ser uno de los jugadores con mejor salario.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Sonó para Barcelona y Cruz Azul y el sorpresivo equipo que firmará a Renato Ibarra
Fútbol de Ecuador

Sonó para Barcelona y Cruz Azul y el sorpresivo equipo que firmará a Renato Ibarra

Renato Ibarra dejó Independiente del Valle y ya hay clubes que lo quieren
Fútbol de Ecuador

Renato Ibarra dejó Independiente del Valle y ya hay clubes que lo quieren

Renato Ibarra dejaría Independiente del Valle y suena para otro grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Renato Ibarra dejaría Independiente del Valle y suena para otro grande de LigaPro

¿Por qué no juegan Moisés Caicedo y Piero Hincapié en el partido de HOY de Chelsea vs Arsenal?
Fútbol de Ecuador

¿Por qué no juegan Moisés Caicedo y Piero Hincapié en el partido de HOY de Chelsea vs Arsenal?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo