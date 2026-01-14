Kendry Páez pondrá fin a su préstamo en el Racing de Francia por decisión del Chelsea y el volante ecuatoriano tiene nuevo equipo en Europa. El ‘tricolor’ regresará a Inglaterra.

La facilidad de monitorearlo pesó más en el Chelsea y lo mandarán a la Championship, en el Ipswich Town. El equipo de segunda categoría tendrá a un ecuatoriano por segunda temporada consecutiva.

Jeremy Sarmiento ya logró el ascenso con el equipo hace dos temporadas, pero no lo renovaron. A Kendry Páez lo llamaron también desde el Brest de Francia, también desde Liga de Quito de LigaPro.

El ex Independiente del Valle llegó a cumplir más de un mes sin jugar en Francia y cuando apareció recién pudo jugar 10 minutos. El Chelsea lo cedió a Racing con la idea que tenga minutos.

Kendry Páez le costó al Chelsea 18 millones de euros, y de los que adquirieron es de los pocos que no ha tenido minutos, casos distintos como el de Valentín Barco, titular en Francia.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En su primer semestre en Europa con Estrasburgo, Kendry Páez apenas jugó 20 partidos, en los que sumó 717 minutos. El ecuatoriano apenas pudo marcar 1 gol, no fue titular en muchos partidos.

Kendry Páez lleva poco más de un semestre en Francia.

