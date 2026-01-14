Es tendencia:
El Chelsea lo saca de Francia y Kendry Páez tiene nuevo equipo

Kendry Páez dejará Francia luego de apenas un semestre y ya tiene nuevo equipo en Europa, luego de que el Chelsea decidiera moverlo.

Publicado por

Por gustavo dávila

El Chelsea lo saca de Francia y Kendry Páez tiene nuevo equipo Foto: Chelsea

Kendry Páez pondrá fin a su préstamo en el Racing de Francia por decisión del Chelsea y el volante ecuatoriano tiene nuevo equipo en Europa. El ‘tricolor’ regresará a Inglaterra.

La facilidad de monitorearlo pesó más en el Chelsea y lo mandarán a la Championship, en el Ipswich Town. El equipo de segunda categoría tendrá a un ecuatoriano por segunda temporada consecutiva.

Jeremy Sarmiento ya logró el ascenso con el equipo hace dos temporadas, pero no lo renovaron. A Kendry Páez lo llamaron también desde el Brest de Francia, también desde Liga de Quito de LigaPro.

El ex Independiente del Valle llegó a cumplir más de un mes sin jugar en Francia y cuando apareció recién pudo jugar 10 minutos. El Chelsea lo cedió a Racing con la idea que tenga minutos.

Kendry Páez le costó al Chelsea 18 millones de euros, y de los que adquirieron es de los pocos que no ha tenido minutos, casos distintos como el de Valentín Barco, titular en Francia.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En su primer semestre en Europa con Estrasburgo, Kendry Páez apenas jugó 20 partidos, en los que sumó 717 minutos. El ecuatoriano apenas pudo marcar 1 gol, no fue titular en muchos partidos.

Barcelona le ganó un fichaje a Liga de Quito para el 2026

Barcelona le ganó un fichaje a Liga de Quito para el 2026

En resumen

  • Kendry Páez dejará el Racing de Francia para unirse al Ipswich Town de Inglaterra.
  • El Chelsea, dueño de su pase, decidió enviarlo a la Championship para monitorear su nivel.
  • El traspaso del ex Independiente del Valle costó al club inglés 18 millones de euros.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
