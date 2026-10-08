¿Pasan la escoba? los jugadores que dejarían Liga de Quito para la temporada 2027

Tras los malos rendimientos de este 2026, Liga de Quito dejaría ir a algunos jugadores para la siguiente temporada.

Liga de Quito se quedó lejos de los resultados esperados para la temporada 2026. El club no será campeón de la LigaPro, quedó eliminado en Copa Libertadores y solo le queda la Copa Ecuador. Esto lleva a que varios jugares se marchen del club para el siguiente año.

Las salidas que tendría Liga de Quito

Entre algunas de las salidas más importantes que tendría Liga de Quito para la siguiente temporada están las de nombres como Deyverson, Alexander Alvarado, José Carabalí, Alejandro Tobar, Gabriel Villamil, entre otros. La mayoría se irían por malos rendimientos y porque no cuentan para el DT.

Jugadores como Deyverson o Tobar eran de los grandes fichajes de la temporada 2026, sin embargo, se quedaron lejos del rendimiento esperado. Los jugadores se quedaron lejos de ser protagonistas y perdieron rápidamente el puesto de titular. Con Gustavo Álvarez casi no tienen minutos.

Deyverson no la pasa bien en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, en el caso de Gabriel Villamil se esperaría por una oferta para el jugador boliviano. Aunque en este momento lo han atacado las lesiones, el volante sigue teniendo mercado en el extranjero y ya en LDU no verían con malos ojos venderlo.

El puesto de Liga de Quito en la LigaPro

Liga de Quito está muy lejos de Independiente del Valle y ahora mismo en esta temporada solo apunta a ser segunda y meterse directamente a la Copa Libertadores. El club tiene que remontar 5 puntos con el segundo que ahora mismo es Universidad Católica.

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En síntesis: