Estas serían algunas de las salidas que tendría Barcelona SC para 2027

Para la siguiente temporada, hay algunos jugadores que ya no usarán la camiseta de Barcelona SC

Barcelona SC no tuvo el mejor 2026 y es por eso que algunos jugadores ya están muy cerca de salir del club. Se prepara una importante reestructuración de la plantilla para el siguiente curso. Algunos jugadores no se irán por malos rendimientos, sino por ofertas.

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba. Jugadores que tuvieron minutos en un momento de la temporada, pero que no rindieron como se esperaba.

Chalá se hizo expulsar en un partido de Copa Libertadores y desde entonces quedó “marcado” en el club. Mientras que en el caso de Martínez y Villalba fueron refuerzos extranjeros que no terminaron de convencer y pasan más tiempo en el banco que jugando.

Barcelona SC también tiene a jugadores que terminan contrato como Jhonny Quiñónez y Darío Benedetto, que aunque rindieron en ciertos momentos de la temporada, no han terminado de ser esos diferenciales que se esperaba. Se esperan negociaciones en estos casos.

Barcelona SC tendría varias salidas para 2026. (Foto: Imago)

Ahora también hay otros jugadores en Barcelona SC que podrían dejar el club por temas de ventas. Algunos futbolistas, como confirmó Miguel Montalvo en De Una, gustan en el extranjero y pueden ser ventas millonarias. Sobre todo jugadores juveniles.

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El club pondría a la venta en el siguiente mercado de fichajes a jugadores como Jandry Gómez, Johan García y Jefferson Wila. Canteranos del club que podrían dejar un importante ingreso de dinero para las arcas de un equipo muy complicado.

Los torneos que jugará Barcelona SC en 2027

En la siguiente temporada, Barcelona SC todavía no tiene claro que torneos jugará. En este 2026 está luchando por entrar a la siguiente Copa Libertadores, pero en el peor de los caso asegura Copa Sudamericana. Por lo cual, tiene torneo internacional, además de LigaPro y Copa Ecuador.

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En síntesis:

Barcelona SC alista la salida de Cevallos, Chalá, Martínez y Villalba.

alista la salida de Cevallos, Chalá, Martínez y Villalba. Barcelona SC analiza el futuro de Quilónez y Benedetto al finalizar sus contratos.

analiza el futuro de Quilónez y Benedetto al finalizar sus contratos. Jandry Gómez, Johan García y Jefferson Wila están en venta por Barcelona SC.