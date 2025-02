La millonaria oferta que rechazó Liga de Quito por Álex Arce

Liga de Quito no se cierra a la idea de dejar ir a Álex Arce para esta temporada, sin embargo el delantero paraguayo aún no ha recibido el ok del club para salir. Esta semana se conoció uno de los clubes de Europa que ofertó por el seleccionado nacional de Paraguay.

El periodista Óscar Portilla dio a conocer que el Lokomotiv de Rusia le extendió una oferta a Liga de Quito por Arce, pero esta era inferior a los 7 millones de dólares que aspira el bicampeón ecuatoriano.

Otro de los impedimentos son los plazos, los equipos que quieren desembolsar una cifra más alta no cumplen con los plazos inmediatos que piden los ‘albos’. El deseo del jugador también es salir, pese a que tiene contrato hasta el 2027.

Atlético Mineiro, Fluminense, Fortaleza de Brasil; Basaksehir de Turquía y Lokomotiv de Rusia son los equipos que se conocen ofertaron por el ex Independiente Rivadavia.

¿Cuánto cuesta el pase de Álex Arce?

Según las analíticas de Transfermark, el pase de Álex Arce cuesta un total de 5 millones de euros. Liga de Quito está dispuesto a venderlo por mucho más, al punto de que el ‘Albo’ quiere una cifra solo para ellos superior a los 6 millones. El pase del goleador es totalmente del ‘Rey de Copas’.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

