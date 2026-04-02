La noticia que el Chelsea le dio a Moisés Caicedo mientras duda sobre su renovación

En medio de la emoción por el Mundial 2026, en el Chelsea también analizan ya los cambios para la siguiente temporada europea, entre ellas qué harán con Moisés Caicedo. El ecuatoriano duda sobre su renovación y desde el club inglés tomaron histórica decisión.

Según el periodista Aaron Ramiro de The News y en información que hizo eco en varios medios, Chelsea nombrará a Moisés Caicedo como vicecapitán del equipo para el próximo año de Premier League.

Esto representa un gesto que muestra la importancia del volante ecuatoriano en el equipo pese a que lleva poco más de dos temporadas. Mientras tanto clubes de talla mundial están pendientes con el ‘tricolor’ y su futuro.

Antes, la gran traba para la renovación era si el Chelsea era la oferta económica, con la expectativa de Moisés de cobrar cerca de 12 millones de dólares al año, un aumento de al menos tres millones.

La preocupación cambió luego de la goleada del PSG en Champions League por un 8-3 en el global. Ahora las dudas van sobre sl el Chelsea podrá pelear por todo competitivamente.

Los clubes interesados en Moisés Caicedo

Este nuevo valor de mercado de Moisés Caicedo también llega en el contexto de una posible salida de Chelsea. El ecuatoriano estaría afuera si no entran a Champions League y ahora se metió en planes de equipos como Real Madrid, Manchester City y PSG.

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Moisés Caicedo es titular en todos los torneos del Chelsea.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.