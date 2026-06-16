La polémica medida de la Federación Ecuatoriana con los jugadores después de perder en el Mundial 2026

Después de la dura derrota contra Costa de Marfil, la FEF tomó una sorpresiva y polémica medida con los jugadores muy cuestionados.

Este martes 16 de junio de 2026 los jugadores de la Selección de Ecuador ya han comenzado la preparación del partido contra Curazao. El equipo nacional viene de una durísima derrota contra Costa de Marfil, y ahora la FEF tomó una nueva e insólita decisión.

Se confirmó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió darle la mañana libre a los jugadores de la Selección de Ecuador. Esto apuesta por la distención de los futbolistas y eliminar un poco la presión después de ser golpeados contra Costa de Marfil.

Sorprende esta medida, porque ‘La Tri’ se jugará todo el Mundial en menos de 5 días cuando acabe enfrentando a la Selección de Curazao. Por lo cual, la Selección de Ecuador debería estar concentrada y apuntando a ese encuentro. Ya todos los jugadores estarían en la sede en Columbus.

Ecuador necesita darle la vuelta a este muy mal momento y devolver la ilusión de cara a los dos últimos partidos. La hinchada también terminó golpeada, incluso Esteban Ávila confirmó en redes sociales que no había muchos hinchas cerca de la concentración de Ecuador, tras el pésimo debut.

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▶️ La selección ecuatoriana tuvo la mañana libre y compartió con los hinchas que esperaban afuera del hotel por un autógrafo.#MundialEnDSPORTS



📹 @karolinadavilac pic.twitter.com/J1iy4f1n11 — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) June 16, 2026

‘La Tri’ llegó a este Mundial como el gran favorito a ser la “revelación” del torneo, pero tras la derrota contra Costa de Marfil, los fantasmas de una nueva eliminación en la zona de grupos presionan al equipo. Solo una vez en su historia, Ecuador ha pasado esta fase.

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¿Cuándo jugará Ecuador contra Curazao?

El partido entre la Selección de Ecuador contra Curazao se jugará el próximo sábado, 20 de junio de 2026. El encuentro se disputará desde las 19H00 y para ambas selecciones ya es una final en el Mundial 2026.

La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026

Tras todos los partidos de la fecha 1, así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026:

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En síntesis: