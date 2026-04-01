Moisés Ramírez no tuvo la oportunidad de sumar minutos con Ecuador en esta doble fecha FIFA, es más en el último partido ante Países Bajos ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. El jugador fue sancionado por Beccacece por llegar tarde a una cena.

El ex arquero de Independiente del Valle ya sabía que sería sancionado por Beccacece y no estaría en el partido de Países Bajos vs Ecuador, sin embargo, después del encuentro publicó una fotografía del resultado de 1 a 1. No puso ningún mensaje, solo reposteó la foto de ‘La Tri’.

Ramírez no está fuera de la lista de jugadores que irán al Mundial 2026, sin embargo, su puesto ahora empieza a estar muy comprometido. Galíndez es fijo, mientras que se espera por detalles de la lesión de Gonzalo Valle y David Cabezas acabó debutando.

Ya Moisés Ramírez había perdido el puesto de segundo portero contra Gonzalo Valle y ahora estaría muy cerca de perder el de tercero. La ‘Araña’ se mudó a Grecia para recuperar la confianza en su juego, puesto que en Ecuador es muy criticado por los hinchas.

La publicación de Moisés Ramírez tras ser sancionado por Beccacece. (Captura de pantalla)

Sebastián Beccacece solo puso una multa económica a los jugadores, de los cuales no se han revelado detalles de su tardanza a la cena. Los 3 jugadores: Moisés Ramírez, Kevin Rodríguez y Bryan Ramírez, vienen siendo fijos en las listas de Beccacece.

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Los números de Moisés Ramírez en esta temporada

En lo que va de temporada con el Kifisia, Moisés Ramírez ha jugado un total de 22 partidos con su equipo, siendo de lo más regular en cancha. No obstante, viene recibiendo 34 goles en contra y apenas pudo dejar su arco en 0 en un total de 4 ocasiones.

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