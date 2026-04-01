Este miércoles 1 de abril de 2026 se reveló un nuevo bombazo en Ecuador, después de que 3 jugadores habrían sido separados del partido ante Países Bajos. Primero se especuló con que estarían fuera del Mundial, pero la realidad es que Beccacece les puso otra sanción.

De acuerdo a la revelación de Germán Gallardo y José Alberto Molestina, los 3 jugadores de Ecuador: Kevin Rodríguez, Moisés Ramírez y Bryan Ramírez fueron sancionados económicamente por no llegar a tiempo a una cena planificada en la Selección de Ecuador.

Llegaron 10 a 15 minutos tarde, pero Beccacece decidió multarlos y también quedaron apartados de la Selección para el partido contra Países Bajos. Sin embargo, en ningún momento los 3 jugadores recibieron una notificación de quedarse fuera del Mundial 2026.

No es la primera polémica de ‘La Tri’ a puertas de un torneo internacional, en 2024, Gonzalo Plata y Robert Arboleda fueron separados del equipo nacional antes de la Copa América por ir a un Night Club en el día libre que les dio la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Kevin Rodríguez fue uno de los sancionados de Beccacece. (Foto. Gettyimages)

Se espera que en las próximas semanas se revelen detalles de esta decisión de Beccacece y de la Selección de Ecuador. Los jugadores de ‘La Tri’ acusados también guardan silencio y no han dado ninguna declaración sobre la posibilidad de quedarse fuera del Mundial 2026.

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador está trabajando en tener dos amistosos en la fecha FIFA que está planificada a poco del Mundial 2026 entre los días finales de mayo e inicios de junio. Pero aún no hay nada confirmado, por lo cual, hasta ahora hay que esperarlo para el Mundial.

¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?

‘La Tri’ tendrá que jugar contra Costa de Marfil en el debut mundialista el próximo 14 de junio de 2026. Después, tendrá que jugar contra Curazao y Alemania en el final del grupo.

Encuesta¿Deben ir al Mundial estos jugadores? ¿Deben ir al Mundial estos jugadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Kevin Rodríguez, Moisés Ramírez y Bryan Ramírez fueron sancionados económicamente por llegar tarde a una cena de la selección.

fueron sancionados económicamente por llegar tarde a una cena de la selección. Los tres jugadores quedaron apartados del partido ante Países Bajos , pero no han sido excluidos de la lista para el Mundial 2026.

, pero no han sido excluidos de la lista para el Mundial 2026. La Selección de Ecuador debutará en la Copa del Mundo el próximo 14 de junio enfrentando a Costa de Marfil.