Dos grandes de Europa se pelean por el fichaje de John Yeboah

John Yeboah pasó de ser un suplente en las inferiores de Alemania y jugar en la liga de Polonia a ser titular en la Selección de Ecuador y destacar en la Serie B de Italia. Sigue sumando goles en el Venezia FC y ahora reportan que dos grandes de Europa lo quieren.

Según portales internacionales, Napoli y Juventus se fijaron en Yeboah para un fichaje de cara al 2026. Ambos estarían dispuestos a pagar los 5 millones de dólares que pide el Venezia.

Su traspaso podría esperar hasta después del Mundial 2026, dónde seguramente será convocado por la Tri. En caso de que realice un buen torneo su costo de traspaso aumentaría.

Antes de llegar al Venezia lo sondearon clubes de la Championship de Inglaterra y la primera de Alemania. En la temporada pasada no pudo mantener la categoría con su club.

El año anterior marcó 1 gol en 33 partidos jugados con el Venezia, este año en tan solo 11 partidos lleva 5 anotaciones y 3 asistencias para sus compañeros. Su mejor año lo tuvo en el Wroclaw de Polonia, dónde anotó 13 goles.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

