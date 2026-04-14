La Selección de Ecuador confirma nuevo amistoso antes del Mundial 2026

La Selección de Ecuador pondrá fin a sus amistosos de pretemporada en junio con un nuevo rival. La ‘Tri’ anunció a su último amistoso en redes sociales y hay algo de malestar en los hinchas.

La Selección de Ecuador enfrentará a Arabia Saudita el sábado 30 de mayo a las 19h30 en el Estadio Sports Illustrated de Harrison, Estados Unidos. De esta forma la ‘Tri’ se despedirá de su gente en New Jersey.

Había algo de recelo ya que los hinchas pedían un amistoso en el país previo al Mundial, como hicieron las selecciones de Argentina y Colombia. De esta forma la gira final de la ‘Tri’ será fuera del país.

Es el segundo amistoso de la fecha de junio, el otro rival confirmado es Guatemala a jugarse el domingo 7 a las 15:00 (hora de Ecuador) en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Estados Unidos.

Luego de eso los de Sebastián Beccacece volverán a tener actividad ya oficial con el debut de la ‘Tri’ en el Mundial en la fase de grupos enfrentando a Costa de Marfil.

¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?

‘La Tri’ tendrá que jugar contra Costa de Marfil en el debut mundialista el próximo 14 de junio de 2026. Después, tendrá que jugar contra Curazao y Alemania en el final del grupo.

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Anuncio oficial Ecuador vs. Arabia Saudita.

En resumen