Ni para verlos: Los jugadores de Ecuador que serían descartados para amistosos de octubre

La Selección de Ecuador volverá a la actividad en los amistosos de octubre contra México y Estados Unidos, y pese a que podría ser una instancia para probar nuevos jugadores, parece que no será así. Para la lista siguiente, seguirán habiendo futbolistas marginados pese a que lo piden los hinchas.

Lleva tres goles en los últimos tres partidos y parece haber recuperado su confianza en Liga de Quito, sin embargo Michael Estrada seguirá sin ser tomado en cuenta. La Tri seguirá confiando en Campana, Valencia y Kevin Rodríguez como sus delanteros.

La falta de alternativas para delanteros significa que Byron Palacios, Daniel Valencia, y Miguel Parrales seguirán sin ser convocados a la Tri. Los tres cerraron una fase regular destacada en LigaPro.

Con la teoría de que no todo es por motivos deportivos, Jeremy Sarmiento aún tiene muy difícil regresar a la Tri. Alan Minda y Nilson Angulo son opciones prioritarias por la banda izquierda.

Envuelto en escándalos de arreglo de partidos y presuntas amenazas, David Cabezas ya no será el cuarto arquero de la Tri. El otro arquero que seguirá sin ser convocado es Alexander Domínguez, sin minutos en Liga de Quito.

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.