Vuelve a Europa: Kendry Páez tiene dos clubes interesados tras dejar River Plate

Kendry Páez entrena en River Plate sin opciones de quedarse, luego vuelve al Chelsea para ser cedido y revelan los dos interesados.

Kendry Páez sigue siendo otro de los ecuatorianos que debe definir su futuro para la siguiente temporada, el volante entrena en River Plate sin chances de quedarse. El volante tiene todo listo para volver a Europa con solo dos clubes interesados.

Medios ingleses aseguran que el Chelsea de Xabi Alonso no lo tiene en planes y será cedido. Sus opciones por ahora son el KVV Mechelen de Bélgica y el Trabzonspor de Turquía.

El contrato entre el ex Independiente del Valle y el Chelsea es hasta el 2030, por lo que una venta por ahora está descartada salvo que los interesados arriesguen pagar cerca de 18 millones de euros sin tenerlo en cancha.

Chelsea tendrá que dejar ir al menos 15 jugadores según trascienden en los medios debido a un plantel de cerca de 40 jugadores. La urgencia aumentaría más si el Chelsea decide fichar.

River Plate lo tenía cedido hasta diciembre pero tras un semestre irregular y una decisión de limpieza en el plantel, el ecuatoriano vio su préstamo interrumpido con el gigante de Argentina.

Los números de Kendry Páez en el Mundial 2026

Aunque fue convocado por Beccacece, y el DT siempre mostró confianza en él, Kendry casi ni debuta en el Mundial. Apenas tuvo 11 minutos y fue cuando ya la Selección de Ecuador estaba casi eliminada contra México. En ese momento le dieron minutos. No marcó goles ni dio asistencias.

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