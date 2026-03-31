La Selección de Ecuador no cerrará sus amistosos previo al Mundial 2026 con Países Bajos, y ahora confirman que hay fuerte posibilidad de dos encuentros más previo al torneo. Uno de los rivales habría sido filtrado ya, en coherencia con lo dicho por Francisco Egas.

“Esos partidos van a ser otra cosa totalmente distinta porque ya estamos a dos semanas del inicio del Mundial, habrá que cuidar nuestros jugadores, asegurarnos que lleguen sanos. Sin embargo, será importante tener minutos porque si no habrá jugadores que durante un mes no tengan un solo partido, los que primero terminan”, dijo Francisco Egas, presidente de la FEF, esde Eindhoven.

Desde Studiofútbol dieron a conocer que uno de los rivales sería Honduras, mientras que información de semanas atrás también indicaban a Guatemala como otro de los rivales.

Las versiones coinciden con que la Selección de Ecuador buscará a un rival CONCACAF o de menor nivel para llegar con rodaje al Mundial, además de que puedan despedirse con trkunfo ante su gente.

La Selección de Ecuador sostendría estos amistosos a finales de mayo a inicios de junio, días previos a viajar a Estados Unidos para la disputa de la fase de grupos de la ‘Tri’.

El calendario de Ecuador en el Mundial

Teniendo a Francia como posible rival, Ecuador debe asegurarse de pelear por el primer lugar y el calendario se lo permite:

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Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

Ecuador vs. Países Bajos. Foto: Getty.

En resumen

Francisco Egas confirmó dos posibles amistosos adicionales de la Selección de Ecuador previo al Mundial.

confirmó dos posibles amistosos adicionales de la previo al Mundial. Los seleccionados Honduras y Guatemala surgen como los probables rivales para dichos encuentros preparatorios.

y surgen como los probables rivales para dichos encuentros preparatorios. Los partidos se disputarían entre finales de mayo e inicios de junio de 2026.