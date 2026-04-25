Varios grandes de Europa están siguiendo el posible fichaje de Joel Ordóñez. El central ecuatoriano tiene a medio continente enamorado y lo ven a él como uno de los centrales de futuro. Sin embargo, comprarlo no será fácil, por la decisión de Brujas.

De acuerdo con Teradeportes, al menos 10 gigantes de Europa están interesados en Joel Ordóñez, equipos como Juventus, Liverpool, PSG, Inter, y otros ven al ecuatoriano con buenos ojos. Al tener una gran demanda, el precio del futbolista también cambió.

50 millones sería lo que pediría Brujas para vender a Joel Ordóñez, según reveló Teradeportes. El central ecuatoriano antes podía salir por 40 millones, pero Brujas ya demostró que no es un equipo que negocie fácil, y ya se ha plantado para no vender al central.

Con un Mundial muy cerca, donde Joel Ordóñez sería titular, el jugador ecuatoriano se encamina a tener un precio aún mucho más elevado, en caso de hacer una gran copa. Por lo cual, varios equipos quieren cerrarlo antes de este torneo.

Joel Ordóñez es titular con Beccacece en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ordóñez también viene demostrando una importante polivalencia, puesto que, no solo ha destacado como central, sino que también la viene “rompiendo” como lateral por la derecha. Siendo un defensa de varias posiciones, algo que gusta mucho en Europa.

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Los clubes que han preguntado por Joel Ordóñez

Varios equipos de Europa se han interesado en Joel Ordóñez. Clubes como Juventus, Inter, Liverpool y Chelsea, han llegado a “tantear” su fichaje. Además, PSG también vería con buenos ojos juntarlo pronto con William Pacho para que sea su nuevo defensa.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Según la información de Transfermarkt, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 33 millones de euros. El central tiene contrato hasta 2029 y Brujas pondría varias trabas para hacer realidad su salida para fichar por un grande.

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En síntesis:

El Club Brujas pide 50 millones de euros para vender al central Joel Ordóñez .

pide para vender al central . Al menos 10 gigantes de Europa , incluidos Juventus y Liverpool , están interesados en el ecuatoriano.

, incluidos y , están interesados en el ecuatoriano. El futbolista Joel Ordóñez tiene contrato vigente con el equipo belga hasta el año 2029.