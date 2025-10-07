Junior Sornoza fue la gran novela del mercado de fichajes en Ecuador a comienzos de temporada. El ‘Zorro’ sonó para llegar a Barcelona SC y estuvo muy cerca de concretarse dicho fichaje, sin embargo, al final esto no fue así. El futbolista siguió en IDV.

Ahora con la temporada muy avanzada y con la posibilidad de sumar un triplete histórico, Sornoza reveló que él tiene contrato con IDV hasta 2026 y que quiere quedarse en el club. El jugador manabita incluso habló de la posibilidad de retirarse con esos colores.

“Mi contrato con Independiente acaba en el 2026. Mi sueño es seguir acá y se lo he manifestado a los directivos y a mi familia”, comentó el jugador en diálogo con El Canal del Fútbol. El volante espera que una renovación de acuerdo se dé en las próximas semanas.

Con esta declaración, Barcelona SC vuelve a “perder” contra Independiente del Valle y ya no podrá buscar al jugador. El ‘Zorro’ también está muy motivado a seguir en este equipo, porque su hijo estaría vinculado con las inferiores de los ‘Rayados’.

Sornoza fue campeón Sudamericano con IDV. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, desde Independiente del Valle no verían con malos ojos renovar a Junior Sornoza. El ‘Zorro’ es un líder dentro y fuera del vestuario para IDV, y en este año también ha superado las lesiones, lo cual le ha permitido ser importante en la cancha.

Las estadísticas de Junior Sornoza en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Junior Sornoza ha jugado con Independiente del Valle un total de 33 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado 4 goles y ha dado 5 asistencias. Lleva en cancha más de 1.400 minutos, siendo muy regular.

¿Cuánto vale el pase de Junior Sornoza?

Actualmente, Junior Sornoza tiene un valor económico de 1.2 millones de dólares. Con un contrato hasta finales de 2026, quizás solo una oferta del extranjero lleve al jugador de ya 31 años de edad a cambiar de equipo, aunque esto se ve poco probable.

