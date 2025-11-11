VIDEO | Las dos primeras personas que le dieron la bienvenida a Jeremy Arévalo a la Selección de Ecuador

Jeremy Arévalo es la gran “esperanza” de gol en la Selección de Ecuador. El joven delantero fue convocado por Beccacece tras su gran rendimiento en la segunda de España y ahora se reveló como dos referentes le dieron la bienvenida al jugador.

En sus cuentas oficiales, la Selección de Ecuador compartió cómo fue el arribo de Arévalo a la concentración de ‘La Tri’. Los primeros en encontrarse con el joven jugador fueron Hernán Galíndez, capitán y referente, con el cual, Arévalo intercambió palabras.

El segundo en darle la bienvenida a la Selección de Ecuador fue Sebastián Beccacece. El DT le dio unas palabras de apoyo y se lo notó muy esperanzado con su nuevo delantero. Es posible que Jeremy termine jugando algunos minutos ante Canadá y Nueva Zelanda.

Arévalo llega a la Selección de Ecuador, después de una serie de partidos muy buenos en la Segunda División de España que le permitieron marcar varios goles y ser importante para el Racing. Hasta se rumoreó de un interés de la Selección de España por contar con él.

Será la primera experiencia de Jeremy Arévalo con la Selección de Ecuador a nivel absoluto. El goleador ya había sido llamado para jugar con el equipo Sub-20, pero en aquel momento llegó a aparecer más retraso del área y no pudo mostrar su capacidad goleadora.

Se espera que en las próximas horas, otros referentes como Enner Valencia, Moisés Caicedo o Piero Hincapié también le den a Arévalo todo el apoyo y la bienvenida a la Selección de Ecuador. El futbolista puede ganarse un lugar en el once titular.

Los números de Jeremy Arévalo para llegar a la Selección de Ecuador

En lo que va de temporada con la camiseta del Racing, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 13 partidos, marcando 7 goles. El delantero aún alterna entre titularidades y suplencias. Este rendimiento, le alcanzó para ser de lo mejor de su equipo y convocado por la Selección de Ecuador.

El valor de mercado de Jeremy Arévalo

Actualmente, Arévalo tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares. Esta cifra la alcanzó tras sus grandes números con la camiseta de Racing y también por el interés de la Selección de Ecuador de poder contar con el jugador, a vísperas de un Mundial.

En síntesis