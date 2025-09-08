Enner Valencia reveló que se va de la Selección de Ecuador y su último partido será contra Argentina. Sin embargo, esta no será la única salida en el equipo nacional en el partido ante Argentina. Ahora confirman que otro histórico también se retira de las Eliminatorias contra ‘La Albiceleste’.

De acuerdo a la revelación de Eduardo Erazo, Hernán Galíndez también jugaría su último partido contra Argentina por las Eliminatorias. El portero argentino naturalizado ecuatoriano no volvería a defender a ‘La Tri’ en las Clasificatorias con el equipo nacional. “De eliminatorias, es seguro el último mio.. Pasó demasiado rápido“, comentó el portero

Hernán Galíndez es uno de los jugadores más importantes de la Selección de Ecuador en los últimos años, y el portero ha demostrado ser también uno de los mejores en toda la Eliminatoria. Asimismo, el arquero de Huracán sí jugaría en el Mundial donde se retiraría.

Al arquero ecuatoriano se le acaba “rápido” un proceso que empezó con Gustavo Alfaro en las Eliminatorias rumbo al mundial 2022. Y es que a Galíndez el éxito con la Selección de Ecuador le llegó algo “tarde”. El portero ya tapará en la siguiente Copa del Mundo con 39 años.

ver también Beccacece descartaría a esta figura del once de Ecuador contra Argentina

Hernán Galíndez se retira con la Selección de Ecuador ante Argentina. (Foto: GettyImages)

El relevo inmediato de Hernán Galíndez en la Selección de Ecuador sería el portero de Liga de Quito, Gonzalo Valle, que ya viene tapando con regularidad en LDU y también tuvo minutos con ‘La Tri’ en la anterior doble fecha. Salvo alguna sorpresa, el lugar sería para él.

Publicidad

Publicidad

ver también Ecuador daría un golpe sobre la mesa y le “robaría” un jugador a España para el Mundial 2026

Las estadísticas de Hernán Galíndez con la Selección de Ecuador

Desde su debut con Ecuador en 2021, Hernán Galíndez ha defendido los colores de la Selección de Ecuador en 28 partidos. El arquero recibió un total de 21 goles y dejó su arco en 0 en 13 ocasiones. El arquero tapó en Qatar 2022 y seguro lo hará en el Mundial de 2026.

¿Dónde se retirará Hernán Galíndez?

Hernán Galíndez se retirará del fútbol profesional, salvo alguna sorpresa o contratro de última hora, jugando con Huracán en Argentina. El portero renovó su contrato hasta finales de 2027, es decir, terminará este contrato ya con 40 años y a poco de cumplir 41.

Encuesta¿Es Hernán Galíndez una leyenda de la Selección de Ecuador? ¿Es Hernán Galíndez una leyenda de la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad