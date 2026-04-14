La tabla de Barcelona en Copa Libertadores tras caer goleado ante Boca Juniors

Barcelona SC fue a La Bombonera a intentar sumar contra Boca Juniors, algo que no consiguieron tras caer goleados 3-0. Los amarillos no solo mostraron una mala imagen si no que se complicaron en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores.

Pase lo que pase, Barcelona terminará fuera de puestos de clasificación a 8vos de Libertadores y tampoco al puesto de Copa Sudamericana. Barcelona tiene 0 puntos y – 4 de gol diferencia.

Si Cruzeiro gana, estirará ya a 6 puntos de ventaja sobre Barcelona, lo mismo que Boca quienes también ganaron su segundo partido. El siguiente partido será otra vez en Guayaquil contra U. Católica de Chile.

Si en el cruce entre Lanús y Cruzeiro hay empates, Barcelona quedará al fondo sin puntos y Lanús queda 3ero con una unidad.

Pese a que faltan aún 4 partidos, estadísticamente, Boca empieza a sacar un colchón de puntos mientras que Barcelona ahora deberá buscar esos puntos en Chile y en Brasil.

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En resumen