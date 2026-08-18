Liga de Quito va por un multicampeón de Independiente del Valle

Liga de Quito va por fichajes y uno de los apuntados es un campeón nacional e internacional reciente con Independiente del Valle.

Liga de Quito no quiere enfrentar lo que queda de la LigaPro sin sus refuerzos, especialmente el lateral derecho. Los ‘albos’ estarían pensando en un defensor que fue campeón con Independiente del Valle.

Según rumores de la prensa local, Anthony Landazuri es una de las alternativas que maneja Liga de Quito. El lateral se encuentra en el CD Tenerife de divisiones menores de España.

A sus 29 años tuvo un breve paso por Fortaleza de Brasil sin éxito y luego pasó al Tenerife de España, hoy se encuentra en la tercera división del fútbol del mencionado país.

Anthony Landazuri fue seleccionado de Ecuador en la categoría sub 20 pero aún no ha tenido su debut oficial. Su paso por Fortaleza le quitó la regularidad que tenía en IDV.

Fue campeón de la Serie A y Supercopa Ecuador a nivel local, mientras que a nivel internacional ganó la Copa y Recopa Sudamericana. En Brasil, sin protagonismo, ganó la Copa Nordeste y Campeonato Cearense.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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