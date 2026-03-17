¡Uno de LigaPro! Los clubes que quieren a Luis Fragozo de Emelec

A pocos meses de cumplir 16 años, Luis Fragozo sigue siendo fijo en el primer equipo de Emelec por segunda temporada consecutiva. Como era de esperarse, al volante y extremo ecuatoriano ya lo sondean desde el exterior.

Según la prensa internacional, un club de Bélgica, así como el Cruzeiro de Brasil siguen de cerca a Fragozo. En diciembre del año pasado hubo rumores de que el propio Independiente del Valle estaba interesado en su fichaje.

Emelec no tiene planes de dejarlo ir, más luego de que fue uno de los revulsivos destacados en la victoria del fin de semana. Su salida, en caso de que se de, será solo al exterior.

Pese a que es aún juvenil, su salida no dejará menos de 1 millón de dólares a Emelec. El año pasado estuvo cerca de ser vendido al grupo de Red Bull, con franquicias en Europa y Estados Unidos.

El año pasado jugó 13 partidos y dio una asistencia, así mismo ha sido parte de la Selección de Ecuador juvenil y también considerado para microciclos de la selección mayor.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Publicidad

Publicidad

ver también Pool Gavilánez sorprende y se ‘ofrece’ a otro club de LigaPro

Luis Fragozo – Emelec. Foto: Emelec

En resumen