Leonardo Campana se lesionó y en New Englando lo reemplazó con otro ecuatoriano

Leonardo Campana sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales y no estará disponible con el New England Revolution. El club de la MLS puede reemplazarlo mientras tanto y eligió a otro jugador de la Selección de ecuatoriano.

Según el periodista Diego Arcos, New England Revolution fichó al ecuatoriano-estadounidense Marcos Zambrano. El delantero lleva dos temporadas en Estados Unidos.

Marcos Zambrano, de 21 años, ha jugado en el Real Salt Lake de la MLS y en el Real Monarchs de la MLS Next Pro, la segunda división. En su etapa de canterano estuvo en Europa.

Salió del Benfica y ha sido considerado por la selección juvenil de Ecuador aunque también está en planes de la selección CONCACAF para una posible convocatoria.

Con la selección de Estados Unidos ha jugado un Mundial sub 20 y un torneo de la CONCACAF sub 20 en el 2024. Hasta que no juegue con la mayor, puede ser convocado por ambos países.

¿Ecuador aún puede convocar a estos jugadores?

La Selección de Ecuador aún puede convocar a estos jugadores, que juegan para Estados Unidos, puesto que, los mismos aún no están “bloqueados”. Solo los perderá “para siempre” cuando estos lleguen a jugar 3 partidos o más para la máxima categoría de la Selección de Estados Unidos.

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Marco Zambrano – USA. Foto: Getty

En resumen