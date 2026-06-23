¡Última hora! La FEF podría renovar el contrato de Sebastián Beccacece por este motivo

Sebastián Beccacece se podría quedar en la Selección de Ecuador para sorpresa de todos los aficionados.

Sebastián Beccacece viene siendo el más criticado en la Selección de Ecuador tras no poder en el Mundial 2026 contra la Selección de Costa de Marfil y la Selección de Curazao. No obstante, el futuro del entrenador podría cambiar en las siguientes horas y todo depende del último partido.

De acuerdo a la información de Paúl López en Machdeportes, Sebastián Beccacece se juega el puesto en la Selección de Alemania. Si el equipo nacional es eliminado y cae en la fase de grupos el entrenador terminará su ciclo y se irá de Ecuador.

Sin embargo, en caso de ganar y continuar en el Mundial 2026, el entrenador tendría varias chances de quedarse al menos durante este torneo. No obstante, su continuidad más que resistencia de la directiva es muy discutida por la hinchada.

Los aficionados ecuatorianos se muestran muy enojados con Sebastián Beccacece. El entrenador es muy criticado y poco a poco la relación entre DT e hinchada ha quedado totalmente rota. En el último partido en el Mundial, hasta su familia acabó enfrentada con varios hinchas.

Sebastián Beccacece es muy discutido en Ecuador. (Foto: GettyImages)

El partido contra Alemania será todo y nada para la Selección de Ecuador y para varios protagonistas. ‘La Tri’ no ha cumplido con las expectativas e incluso no ha podido ni marcar un solo gol oficial en este torneo. Perdiendo 1 a 0 el primero y luego empatando 0 a 0 con Curazao.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece ha dirigido a la Selección de Ecuador en un total de 22 partidos. Ganando 8 encuentros, empatando 12 y perdiendo 2. No obstante, de esos 12 empates, 8 fueron por 0 a 0. Por lo cual, su equipo casi no tiene gol y es muy cuestionado.

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