Alan Minda vino sonando con mucha fuerza para Boca Juniors en las últimas horas, incluso el jugador ecuatoriano “se ofreció” a jugar con el equipo ‘Xeneize’ en las próximas temporadas. Sin embargo, en un movimiento inesperado de mercado de pases 2026 terminó en otro equipo, uno grande de Brasil.

Este martes 6 de enero de 2026 en sus redes sociales, Atlético Mineiro confirmó que llegó a un acuerdo para hacerse con los derechos de Alan Minda, para la siguiente temporada. El goleador ecuatoriano deja Bélgica para probar suerte en un grande de Sudamérica.

Atlético Mineiro reveló que los términos del nuevo contrato de Alan Minda se harán oficiales una vez que el jugador ecuatoriano pase todos los chequeos médicos y los respectivos exámenes físicos que se le deben hacer. El ecuatoriano ya estaría en Brasil para seguir este proceso.

Minda era uno de los extremos ecuatorianos de mayor proyección en Europa, sin embargo, no pudo rendir como se esperaba y en esta última temporada, incluso fue muy irregular con el Cercle Brugge. Ahora el ecuatoriano regresa a Sudamérica.

Minda hace una apuesta arriesgada, ya que el volante/extremo ecuatoriano cambia de equipo a 6 meses del Mundial 2026, cuando es un habitual convocado por Beccacece. Sin embargo, también lo hace con la intención de dar el salto de calidad esperado y sumar minutos.

Publicidad

Publicidad

Los ecuatorianos que juegan en Brasil

ver también Liga de Quito sorprende a todos en la LigaPro con este bombazo de fichaje para 2026

Actualmente, hay varios jugadores ecuatorianos que suelen ser convocados a ‘La Tri’ jugando en la Liga de Brasil, como Gonzalo Plata o Alan Franco. Pero también hay otros que pasaron por la Selección y que aún buscan un lugar como Robert Arboleda o Keny Arroyo. A esta Liga llega Minda.

Los números de Alan Minda en la última temporada

En el último semestre de 2025, Alan Minda alcanzó a jugar 18 partidos con su equipo en Bélgica. El ecuatoriano estuvo casi 1000 minutos en cancha, denotando esto que había perdido regularidad. El extremo llega a Brasil marcando 3 goles y dando 3 asistencias.

Encuesta¿Qué equipo hubieras elegido si fueras Alan Minda? ¿Qué equipo hubieras elegido si fueras Alan Minda? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: