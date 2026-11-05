Liga de Quito cayó eliminado de Copa Ecuador y acaba de fichar a un titular de Barcelona

Liga de Quito empieza a alistar la temporada siguiente tras el fracaso del 2026 y los 'albos' ficharon a un titular de Barcelona.

Tras la derrota en la Copa Ecuador y su eliminación de la Copa Libertadores 2027, se conoce que en Liga de Quito ya se movieron en el mercado para cerrar un primer refuerzo. El conjunto capitalino buscaría dar un camisetazo con la llegada de un titular de Barcelona SC.

Según el periodista Nene Espín, Jhonny Quiñónez sería nuevo refuerzo de Liga de Quito, desde Independiente de Avellaneda. Desde Argentina aseguran que los albos adquirirían el 100% de los derechos del volante ecuatoriano.

Barcelona SC no recibiría ingresos por esta operación, considerando que el club amarillo lo tenía prestado solamente hasta diciembre 2026. Quiñónez fue uno de los pocos elementos destacados del equipo amarillo.

El mediocampista llegaría para ocupar los espacios que dejarían Gabriel Villamil y posiblemente Jesús Pretell, convirtiéndose en una alternativa para reforzar la zona central. Liga de Quito habría encontrado en Quiñónez una opción luego de que Carlos Gruezo rechazara la vuelta a los ‘albos’.

Liga de Quito atraviesa una fuerte crisis deportiva tras quedarse virtualmente fuera de la Copa Libertadores 2027, un resultado que también comprometería sus aspiraciones de disputar el Mundial de Clubes 2029.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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