Revelan detalles del futuro de Enner Valencia para el 2027 ¿cambia de club?

Enner Valencia está cerca de cerrar su primer semestre como jugador de Boca Juniors y ya hablan de su futuro para el 2027.

Enner Valencia termina su primer semestre como jugador de Boca Juniors y, tras un inicio irregular, comienzan a conocerse novedades sobre el futuro del delantero ecuatoriano. El atacante tendría definido su panorama de cara a la temporada 2027.

Pese a su rol de suplente, el ‘Vasco’ Arruabarrena estaría conforme con el aporte de Enner Valencia y la decisión sería mantenerlo en Boca Juniors durante 2027. El ecuatoriano cumpliría su contrato con el conjunto argentino, donde todavía peleará por Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Enner Valencia tuvo como punto destacado el triplete que marcó ante Racing en las semifinales de la Copa Argentina, además de otros tantos importantes. Sin embargo, el delantero se mantiene como una alternativa de Miguel Merentiel y, saltando en algunos compromisos como titular.

El interés de los hinchas de Emelec en un regreso de Superman al fútbol ecuatoriano seguirá en espera. Esta posibilidad estaría descartada por ahora, ante la intención de Boca Juniors de mantenerlo en la plenitud de su contrato

De esta manera, Enner Valencia tendría que esperar hasta junio para analizar una eventual salida si desea cambiar de equipo. En caso de que aparezca una oferta antes de esa fecha, será Boca Juniors quien tenga la última palabra sobre el futuro del exdelantero de la Selección de Ecuador.

Las estadísticas de Enner Valencia en Boca Juniors

Con Boca Juniors, Enner Valencia lleva jugando un total de 13 partidos entre todas las competencias. Marcando 5 goles y dando 2 asistencias. Ha sumado en cancha ya casi 400 minutos.

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