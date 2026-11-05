“Me querían disparar…”: Ronny Borja, jugador de Leones de la LigaPro, denuncia ataque armado en su contra

Este jueves 5 de noviembre de 2026 un nuevo hecho de violencia golpea al fútbol ecuatoriano después de que el jugador de Leones del Norte, Ronny Borja, saliera a revelar que supuestas autoridades lo agredieron, y según el jugador, también le querían disparar.

En un video subido a sus redes sociales el ex jugador de Emelec y El Nacional, y actual futbolista de Leones, se muestra sin camiseta y visiblemente afectado en su visión. El jugador comienza revelando que le tiraron gas y que pretendían dispararle.

Lo más grave de la presunta agresión es que Borja muestra que él iba en el carro junto a su familia y hasta estaba su esposa con su hija recién nacida. El volante enfoca a los presuntos agresores que, según él, dicen ser policías y lo intentaron agredir.

El jugador comenta que él recién estaba saliendo de hacer compras y muestra incluso en el video que llevaba lo comprado en su cajuela. Hasta el momento, las autoridades no se han expresado por este caso.

🚨 ÚLTIMA HORA‼️ GRAVE DENUNCIA DE RONNY BORJA, JUGADOR DE LEONES FC🔴🦁⚽️🇪🇨



Asegura que supuestas autoridades le han querido disparar junto a su familia a lo que terminó de hacer las compras 🛒 pic.twitter.com/bTTAnE8Jga — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) November 5, 2026

Nuevamente protagonistas del fútbol ecuatoriano quedan envueltos en la ola de violencia que está atravesando el país. Esta semana comenzó con la noticia del fallecimiento del presidente de Santos FC de El Guabo, quien fue baleado en una gallera.

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Los números de Ronny Borja en esta temporada

En lo que va año, el volante apenas ha jugado con Leones del Norte. El futbolista suma en cancha cerca de 500 minutos, pero no ha sido titular en casi todo el año. Apenas sumó presencia en 16 partidos que disputó el club entre todas las competencias.

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