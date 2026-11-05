Confirmado: el primer fichaje de Emelec para la temporada 2027

Emelec ya se movió en el mercado de fichajes y este es el primer jugador que firma con el 'Bombillo' para la temporada 2027.

Este jueves 5 de noviembre de 2026 se confirmó el primer fichaje que tendrá Emelec para la siguiente temporada. El club azul estuvo muy rápido para quedarse con la contratación de un jugador que es una las grandes figuras del campeonato ecuatoriano.

Fue el mismo presidente de Universidad Católica, Pablo Ortiz, quien confirmó que Gregori Anangonó no renovó su contrato con el club y finalmente se marchará a Emelec en la siguiente temporada. “Respetamos la decisión del jugador”, comentó el directivo.

Anangonó viene siendo uno de los mejores laterales del fútbol ecuatoriano y sorprende en su decisión de irse a Emelec. Puesto que, ahora mismo la Universidad Católica ya tiene asegurado un torneo internacional en 2027 y es protagonista en la LigaPro.

Por otro lado, Emelec en los últimos años ha estado más cerca de pelear el descenso que de otra cosa. Para la siguiente temporada, el club no jugará ningún torneo internacional. Al terminar en el último lugar de la pelea por el cupo a la siguiente Copa Sudamericana.

✅ Como lo habíamos adelantado.



Gregori Anangonó es nuevo jugador de #Emelec para la temporada 2027 tras finalizar su vínculo con Universidad Católica.



Así lo confirmó Pablo Ortiz (Pdte. de U. Católica) en Cobertura 104.1 FM. https://t.co/rd5szeZqej pic.twitter.com/dFH5F2fUeo — Sonia Pérez (@soniiperez_) November 5, 2026

Con este fichaje, Emelec también refuerza una posición del campo que venía siendo cuestionada en los últimos años como el lateral derecho. Este lugar fue de Romario Caicedo por mucho tiempo, pero el jugador perdió nivel, nunca fue querido y también se terminó marchando.

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Los números de Gregori Anangonó en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de Universidad Católica, Gregori Anangonó ha jugado un total de 27 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles ni ha dado asistencias. En cancha suma un poco más de 2.000 minutos. Por lo cual, el club eléctrico se lleva un futbolista muy regular.

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