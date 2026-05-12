Liga de Quito definió sus salidas tras ganarle a Mushuc Runa

Liga de Quito tendrá varios cambios en su plantel pese a que retomaron la victoria contra Mushuc Runa en LigaPro.

Liga de Quito regresó a la victoria con el 1-3 ante Mushuc Runa en Ambato, sin embargo la decisión de las salidas para el segundo semestre no cambió mucho. Hay cerca de cinco jugadores que dejarían el plantel no solo por rendimiento, si no también por ofertas del extranjero.

Luego del Mundial se espera que Gonzalo Valle, Gabriel Villamil y Ederson Castillo reciban una oferta que le signifique a Liga un ingreso importante. La venta del arquero y los volantes podrían dejar cuatro millones de dólares al club.

Por rendimiento, Rodney Redes, Gianfranco Allala, Jeison Medina dejarán el plantel, el primero fue una apuesta de Tiago Nunes y los otros dos llevan dos temporadas irregulares.

Finalmente un jugador que podría salir cedido es Josué Cuero, el lateral que prometía proyección en la banda no ha tenido minutos y podría tener continuidad en otro equipo.

Pese a que saldrían hasta cuatro extranjeros, Liga de Quito solo podrá reemplazar a dos de ellos por reglamento de LigaPro. Nombres como Jhojan Julio suenan como fichajes.

Los títulos de Jhojan Julio con Liga de Quito

Jhojan Julio debutó en Liga de Quito en el 2018 y ganó la LigaPro de ese año y del 2023 y 2024, la Supercopa Ecuador 2020 y 2021, la Copa Ecuador 2019 y la Copa Sudamericana 2023.

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Gonzalo Valle es fijo en la Selección de Ecuador.

En resumen