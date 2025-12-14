Liga de Quito e Independiente del Valle ofertaron por titular de Emelec

Emelec sigue con complicaciones y es que en pocas semanas el club azul podrá perder a dos titulares. Reportan que uno de sus jugadores incluso se fue del país y otro tiene ofertas firmes de Liga de Quito e Independiente del Valle.

Diario Olé de Ecuador señala que Luis Fernando León tiene una oferta del campeón ecuatoriano y de los ‘albos’ para el 2026. El central sería otro de los jugadores que buscaría irse de Emelec tras la crisis institucional.

Ambos clubes ya buscaron a Luis Fernando León a inicios de temporada, sin embargo Emelec lo renovó con una mejor oferta económica. Son cerca de cuatro meses de salario lo que le adeudan.

Facundo Castelli incluso dejó el país y se suma a Alfonso Barco, Christian Cueva y Alexander González como los jugadores que buscaron rescindir sus contratos por la situaci´pn económica.

Ambos clubes quieren a un defensa central, los ‘albos’ ante la salida de Allala e Independiente del Valle ante la posible salida de Mateo Carabajal, sondeado por clubes de Argentina.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Luis Fernando León ya fue jugador y campeón de Independiente del Valle.

