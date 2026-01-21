Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Liga de Quito eligió a su tercer delantero para el 2026

Liga de Quito definió quién será su tercer delantero tras un discreto 2025 de Michael Estrada y Jeison Medina.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito eligió a su tercer delantero para el 2026 Foto: Getty
Liga de Quito eligió a su tercer delantero para el 2026 Foto: Getty

Liga de Quito tenía que aún decidir quiénes serán sus delanteros para la siguiente temporada, con los rumores de nuevos goleadores sonando desde hace semanas. Los ‘albos’ ya definieron quién será su tercer goleador ¿ficharán a alguien?

Pese a los registros y características de Michael Estrada y Jeison Medina, trascendió que Liga no irá al mercado a buscar un nuevo delantero. El tercer opcupante del puesto será Ruddy Mina.

Liga apelará a su canterano para que sea el tercer delantero por detrás de sus dos primeras opciones, así se descarta que usen recursos y cuota de extranjero para un tercer fichaje en esa posición.

Antes del cierre del año anterior, desde la prensa habían informado que Tiago Nunes quería a un delantero de características distintas a las que tiene con Estrada y Medina, pero parece que se mantendrán los mismos.

Nombres como Octavio Rivero, Nicolás López, Diego Tarzia, Radamel Falcao, Facundo Castelli y más, sonaron como candidatos a llegar a Liga, sin embargo finalmente no se concretaron.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
Sorpresa: Byron Castillo dejaría Barcelona por un grande de América

ver también

Sorpresa: Byron Castillo dejaría Barcelona por un grande de América

Encuesta

¿Hace bien Liga de Quito quedándose solo con Estrada y Medina?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Liga de Quito decidió no fichar un nuevo delantero y promoverá al canterano Ruddy Mina.
  • El futbolista Ruddy Mina será el tercer atacante detrás de Michael Estrada y Jeison Medina.
  • El club descartó contratar a Radamel Falcao, Facundo Castelli u Octavio Rivero para la temporada.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Diego Palacios rechazó a Liga de Quito y tiene nuevo equipo en LigaPro
Fútbol de Ecuador

Diego Palacios rechazó a Liga de Quito y tiene nuevo equipo en LigaPro

Barcelona SC recibe una nueva demanda y no podrá inscribir ni un fichaje
Fútbol de Ecuador

Barcelona SC recibe una nueva demanda y no podrá inscribir ni un fichaje

Fue campeón con Liga de Quito, Tiago Nunes no lo quiere y ahora iría a Barcelona
Fútbol de Ecuador

Fue campeón con Liga de Quito, Tiago Nunes no lo quiere y ahora iría a Barcelona

VIDEO | Moisés Caicedo salva al Chelsea en la Champions League con un gran gol
Fútbol de Ecuador

VIDEO | Moisés Caicedo salva al Chelsea en la Champions League con un gran gol

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo