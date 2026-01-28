Liga de Quito encaminó otro refuerzo mientras presentaban a Deyverson

Mientras prensa e hinchas de Liga de Quito estaban concentrados con la llegada del brasileño Deyverson, los ‘albos’ en silencio encaminaron a un nuevo refuerzo para la siguiente temporada.

Erick Mendoza se encuentra ya en Quito entrenando con el equipo, esto con permiso de Delfín SC. El extremo ecuatoriano está cerca de llegar al club ‘albo’ mientras siguen las negociaciones.

En principio no había acuerdo económico pero las cifras entre clubes se han acercado, este 2025 Mendoza fue de los más destacados de LigaPro pese a perderse algunos partidos por lesión.

A Mendoza ya lo quiso Liga en el 2024 cuando brilló en el Imbabura, sin embargo con mucha sorpresa decidió la oferta de Delfín antes que la de los capitalinos y otros grandes que lo sondearon.

Hace unos días Erick Mendoza sonó también para Independiente del Valle pero sería la U los que lo fichen. Mendoza sería el carrillero que ocupe el espacio de Bryan Ramírez y Lisandro Alzugaray.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Erick Mendoza – Delfin.

