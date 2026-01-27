¿Efecto Deyverson? Confirman tres salidas más de Liga de Quito

Liga de Quito está cerca de fichar al brasileño Deyverson en lo que sería uno de los fichajes del año, pero esto con llevaría a salidas del equipo así como tener que buscar espacio en el presupuesto. Tres jugadores ‘albos’ ya fueron notificados que no seguirán.

Luis Estupiñán, Darío Mina, Michael Bermúdez no seguirán en el equipo, de estos tres solo Bermúdez será cedido con miras a regresar más adelante. En el caso de Estupiñán y Mina tiene nuevo equipo en LigaPro.

Ambos seguirán su carrera en Ambato, Estupiñán con Técnico Universitario yMina tiene encaminada su llegada al Macará de la misma ciudad. Ninguno entró en planes de Tiago Nunes para este 2026.

Con la llegada de Deyverson, Liga de Quito buscará solamente un carrilero que reemplace las salidas de Bryan Ramírez y Lisandro Alzugaray, y con esto quedará cerrada la plantilla.

Los hinchas hacen hincapié en que con estas tres salidas, saldrán casi 10 jugadores del equipo mientras que llegaron solo seis refuerzos, preocupados que otra vez se quede la plantilla corta.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

