Hinchas de Liga de Quito piden estas salidas tras debut en Copa Libertadores

Liga de Quito no pasó del empate contra Always Ready de Bolivia en lo que en teoría es el rival más accesible del grupo. Las críticas ya venían siendo una constante y otra vez los hinchas explotaron.

El más criticado sin duda fue Janner Corozo, el extremo ecuatoriano erró dos opciones claras y en redes fue el que más recibió. Varios hinchas se cuestionaron como el club pagó un millón de dólares por su pase desde Barcelona.

El segundo, también delicado por las expectativas y el dinero invertido fue Deyverson. El brasileño otra vez se fue sin marcar y tras lo hecho contra Barcelona el partido pasado, otra vez fue blanco de críticas.

En general el funcionamiento del equipo fue malo, se veía totalmente inconexo y el modesto club boliviano fue mucho mejor en lo colectivo. Liga de Quito tendrá que luego enfrentar al Mirassol de Brasil.

Dos de los jugadores más pedidos fueron otra vez relegados por Tiago Nunes. Jeison Medina y Michael Estrada volvieron a arrancar desde el banquillo de suplentes.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

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Gonzalo Valle fue la figura de Liga de Quito. Foto: LDU.

En resumen