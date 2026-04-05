Jugador de Liga de Quito habría pedido ser vendido a Independiente del Valle

Parece que la etapa de Michael Estrada como jugador de Liga de Quito está por acabarse. En horas recientes reportaron que el delantero ecuatoriano está cerca de dejar el equipo por otro grande de LigaPro.

Ha sido baja durante más de un mes en medio de hermetismo oficial y rumores de una pelea con Tiago Nunes, ahora se conoce que Michael Estrada pidió a la directiva ser vendido y tiene ya un acuerdo con Independiente del Valle.

De esta forma. el delantero ecuatoriano, que muchos piden que sea titular por encima de Deyverson y Jeison Medina será nuevo refuerzo del campeón ecuatoriano para el segundo semestre.

Independiente del Valle perdió a Claudio Spinelli y el goleador argentino fue reemplazado por ‘Charly’ González y Djorkaeff Reasco, sin embargo su cantidad de goles no ha sido la esperada.

Mientras tanto, Michael Estrada habría recibido el alta médica y viajará a Bolivia para el debut de Liga en la Copa Libertadores apagando un poco los rumores de problemas internos.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

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Michael Estrada tiene aún dos años más de contrato con Liga de Quito. Foto: Getty.

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