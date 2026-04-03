Liga de Quito perdió y los hinchas no aguantan más a este jugador: “No puede jugar un minuto más”

Liga de Quito volvió a perder en LigaPro pero esta vez fue contra Barcelona en Casa Blanca y como era de esperarse, los hinchas explotaron contra su equipo. Nuevamente hubo un jugador que es el más señalado dentro del plantel de Tiago Nunes.

Ricardo Adé volvió a demostrar la mala temporada que lleva en este 2026 y los hinchas piden que no vuelva a ser titular. “Toda de Adé, no puede llegar a ningún balón”, escribieron.

Justamente el central falló en la marca sobre Jhonny Quiñónez y el volante central puso el 0-1 final. Así mismo, muchos hinchas pidieron la salida de Tiago Nunes, el DT brasileño, en ataque el más apuntado fue Janner Corozo.

Para los aficionados es incomprensible que Nunes y la directiva no hayan reforzado un nuevo central tras las falencias de Adé, Allala y la poca regularidad que venía teniendo Luis Segovia en el 2025.

Las críticas no son ajenas para el plantel y hay fuertes rumores de una posible salida de Nunes tras una nueva derrota, esto con pocos días para el debut en Copa Libertadores.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

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Luis Segovia fue el único defensor que ficharon en Liga de Quito.

En resumen