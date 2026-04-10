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Selección de Ecuador

El técnico que se acerca a la Selección de Ecuador luego del Mundial

La Selección de Ecuador podría tener un recambio de entrenador luego del Mundial 2026 y hay un candidato que vuelve a sonar.

El técnico que se acerca a la Selección de Ecuador luego del Mundial
El técnico que se acerca a la Selección de Ecuador luego del Mundial

La Selección de Ecuador sigue teniendo a Sebastián Beccacece como una de las grandes incógnitas luego del Mundial 2026. Mientras tanto, vuelve a sonar con fuerza un entrenador para luego de la Copa del Mundo.

Guillermo Almada termina contrato con el Real Oviedo de España en junio y otra vez sería opcion para la Tri’. Todo dependerá del futuro del DT argentino, condicionado por el papel del equipo en el Mundial.

Lo más probable es que Almada no sea renovado con el club español, hoy se encuentra seriamente complicado con el descenso. El DT vino del Pachuca y fue al equipo perteneciente al mismo grupo mexicano.

Guillermo Almada varias veces ha sido vinculado con la Selección de Ecuador y siempre en sus contratos con equipos deja cláusulas que hagan más accesible su llegada al combinado nacional.

En tema salarial, en febrero 2025 se conoció que el ex entrenador de Barcelona estaba dispuesto a rebajarse el salario para cobrar lo mismo que Beccacece, ajustándose al presupuesto de FEF.

¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?

‘La Tri’ tendrá que jugar contra Costa de Marfil en el debut mundialista el próximo 14 de junio de 2026. Después, tendrá que jugar contra Curazao y Alemania en el final del grupo.

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Guillermo Almada – Real Oviedo.

Guillermo Almada – Real Oviedo.

En resumen

  • Guillermo Almada termina contrato con el Real Oviedo en junio y es opción para la Tri.
  • El entrenador uruguayo está dispuesto a rebajar su salario al presupuesto actual de la FEF.
  • La Selección de Ecuador debutará en el Mundial contra Costa de Marfil el 14 de junio.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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