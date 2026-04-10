Liga de Quito no levanta y sigue su crisis, volvieron a perder en LigaPro esta vez contra Delfín SC en Manta y parece que el proceso de Tiago Nunes está por acabarse. Suenan dos nuevos nombres para reemplazarlo antes de que sigan cayendo en la tabla.

Patricio Hurtado, Norberto Araujo y Hernán Crespo son los nombres que según medios capitalinos suenan para reemplazar a Tiago Nunes en Liga de Quito. Los ‘albos’ vienen de una seguidilla de partidos sin buen juego y ahora caen a la 9na casilla de LigaPro.

En el caso de Hurtado su llegada sería como interinato, mientras que Norberto Araujo ya fue sondeado antes de la llegada del DT brasileño. Otro nombre que interesaba era Miguel Ángel Ramírez, sin embargo hace poco firmó por el Malmo de Suecia.

Es el segundo entrenador que pierde en los últimos meses luego de que Ariel Holan haya sonado pero haya firmado con Cerro Porteño. Hace pocos días hubo respaldo público para el DT brasileño.

Los hinchas no solo apuntan al entrenador si no también a jugadores puntuales y a la directiva. La crítica mayor es que la defensa no haya sido renovada pese al mal 2025.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

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Norberto Araujo – DT Cumbayá.

En resumen