Antes de jugar contra Lanús en la Copa Libertadores: Liga de Quito confirma su decisión Tiago Nunes

Tiago Nunes es muy criticado por los aficionados de Liga de Quito y muchos piden su salida, tras el momento actual del club. No obstante, el DT cuenta con el respaldo de la directiva y ahora le comunicaron una nueva decisión para los próximos meses.

La directiva de Liga de Quito le comunicó a Tiago Nunes, este martes 28 de abril de 2026, que el DT seguirá en el club y que él será el encargado de planificar el mercado de fichajes de mitad de temporada. Nunes tiene contrato hasta finales de 2026 y aunque la hinchada no lo quiere, seguirá en el club.

Liga de Quito se encuentra a 11 puntos de la punta de la tabla de posiciones y su momento en LigaPro es delicado, puesto que, en los duelos directos solo ha podido contra Independiente del Valle, puesto que, perdió contra Emelec y Barcelona SC.

Nunes también es muy cuestionado por sus “excusas” en rueda de prensa, tras las derrotas que viene sufriendo. El DT brasileño acusa un cansancio de sus jugadores y también ha perdido a varios futbolistas por diferentes lesiones musculares.

Ahora en mitad de temporada, Liga de Quito buscará a diferentes fichajes que puedan ayudar a la plantilla a salir de este mal momento. El club se ha interesado en diferentes jugadores de la LigaPro y también podría tener varias salidas en el siguiente mercado.

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Los números de Tiago Nunes como DT de Liga de Quito

Como entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes ha dirigido un total de 30 partidos entre todas las competencias. El DT lleva 18 victorias, 6 empates y tan solo 6 derrotas. Además, en 2025 metió al equipo a pelear en las semifinales de la Copa Libertadores.

El contrato de Tiago Nunes con Liga de Quito

Tiago Nunes tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de la temporada 2026. Además, la dirigencia ha dejado muy claro que tienen la intención de renovar el contrato por más tiempo, siempre y cuando se cumplan con todas las condiciones.

¿A qué hora juega Liga de Quito y qué canal pasa el partido?

Este martes 28 de abril de 2026 se juega el partido de Lanús contra Liga de Quito desde las 17H00. El partido se podrá ver por ESPN y también los planes de Disney+.

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En síntesis